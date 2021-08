Sportmediaset - Milan, torna di moda il nome di James. Pobega verso la permanenza, Krunic piace allo Spezia

Nel telegiornale quotidiano, Sportmediaset ha fatto il punto sul mercato del Milan. Per la trequarti torna di moda il nome di James Rodriguez, in uscita dall'Everton e desideroso di tentare una nuova avventura. A centrocampo invece se Pobega potrebbe rimanere in rossonero, Rade Krunic potrebbe lasciare il Milan e approdare allo Spezia.