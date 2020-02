SportMediaset - Verso il derby, due dubbi di formazione per Pioli: Musacchio e Conti favoriti su Kjaer e Calabria

Secondo quanto riferisce SportMediaset, per il derby di domenica sera contro l'Inter, Leao farà coppia in avanti con Ibrahimovic, mentre a centrocampo ci sarà il rientro di Bennacer tra i titolari dopo la squalifica (con lui, spazio a Castillejo, Kessie e Calhanoglu). Stefano Pioli ha due dubbi di formazione che verranno sciolti tra l'allenamento di domani e la rifinitura di sabato: chi farà coppia con Romagnoli e chi invece giocherà come terzino destro. Al momento, Musacchio è in vantaggio su Kjaer per giocare al centro della difesa milanista, mentre a destra Conti è favorito su Calabria.