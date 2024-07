Squadre più tifate al mondo: Milan prima fra le italiane

vedi letture

Oltre a lavorare tanto sull'aspetto tecnico e di campo, il nuovo Milan di RedBird si sta dedicando molto all'immagine del Diavolo anche fuori dal rettangolo verde di gioco, come confermato non solo dagli importanti numeri registrati nel corso di questi anni da merchandising e quant'altro, ma anche da un dato, piuttosto particolare, che non può fare altro che inorgoglire l'attuale proprietà rossonera.

La versione italiana del noto portale tedesco di statistiche Transfermarkt, infatti, ha redatto la classifica della squadre più tifate al mondo, dominata (a sorpresa) dal Manchester United, con circa 650 milioni di supporter in giro per il globo, 200 milioni in più rispetto al Barcellona ed addirittura 300 in più rispetto al Real Madrid. A questo numero di tifosi il Milan auspica un domani di arrivare, ma i quasi 100 milioni, 95 per l'esattezza, sono un numero di tutto rispetto, che permetto al Diavolo di essere squadra più tifata al mondo fra le italiane.

Il paradosso sta però un altro dato sempre reso noto da Transfermarkt. Il Milan sarà anche la squadra più tifata al mondo fra le italiane, ma è la terza in Italia dietro all'Inter, con 4 milioni di tifosi, e la capolista Juventus, che sfiora la cifra degli 8 milioni di tifosi.

LE SQUADRE PIU' TIFATE AL MONDO

1.⁠ ⁠Manchester United: 650 milioni

2.⁠ ⁠⁠Barcellona: 450 milioni

3.⁠ ⁠⁠Real Madrid: 350 milioni

4.⁠ ⁠⁠Chelsea: 145 milioni

5.⁠ ⁠⁠Arsenal: 135 milioni

6.⁠ ⁠⁠Manchester City: 110 milioni

7.⁠ ⁠⁠Liverpool: 100 milioni

8.⁠ ⁠⁠Milan: 95 milioni

9.⁠ ⁠⁠Inter: 55 milioni

10.⁠ ⁠⁠Bayern Monaco: 45 milioni

11.⁠ ⁠⁠PSG: 35 milioni

12.⁠ ⁠⁠Tottenham: 35 milioni

13.⁠ ⁠⁠Juventus: 27 milioni

14.⁠ ⁠⁠Borussia Dortmund: 22 milioni

15.⁠ ⁠⁠Roma: 22 milioni