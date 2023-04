Stadio Milan a San Donato, Cassinari: "Grande occasione per la città. I rossoneri vogliono tempi certi"

MilanNews.it

Giuseppe Cassinari, che con la sua holding “Cassinari&Partners” è proprietario dell'area San Francesco a San Donato Milanese, vale a dire il terreno che si estende su 300mila metri quadrati su cui potrebbe sorgere il nuovo stadio del Milan, ha rilasciato queste parole a Il Cittadino: "Lo stadio del Milan potrebbe essere una grande occasione per San Donato, al tempo stesso ritengo che rappresenti un’importante opportunità per il territorio anche il progetto Sportlifecity che stiamo portando avanti dal 2017: basti pensare che solo l’arena una volta in funzione richiederebbe 2mila addetti, pertanto, indipendentemente da quale delle due prospettive andasse in porto, si parla comunque di ben oltre 3mila assunzioni".

In merito alle esigenze del Milan, Cassinari ha spiegato: "Il Milan ha la necessità di portare avanti l’iter in tempi certi e celeri in quanto i rappresentanti della società hanno spiegato che l’intervento deve essere veloce. Sotto questo aspetto saremmo davvero a buon punto in quanto parliamo di una destinazione che è conforme al Piano di governo del territorio (Pgt) in vigore, inoltre abbiamo già fatto fare i rilievi sul terreno, che hanno escluso la necessità di bonifica, e soprattutto abbiamo dei diritti acquisiti. Rimangono solo da sistemare alcuni aspetti, riguardanti ad esempio la viabilità, per cui comunque c’è già uno studio per Sportlifecity che ha tenuto conto di un potenziale di 30mila veicoli".