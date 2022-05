Stadio, oggi la decisione sui 10 milioni richiesti dal Comune a Milan e Inter

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport dovrebbe essere attesa per oggi la decisione del Comune di Milano sui 10 milioni richiesti a Milan e Inter per lo stadio di San Siro. Nelle ultime settimane la Corte dei Conti della regione Lombardia ha evidenziato delle problematiche per quanto riguarda l'accordo di gestione dell'impianto tra Comune e i due club. Il canone annuo che Milan e Inter devono versare è pari a 9.3 milioni da cui possono essere scomputate alcune cifre per lavori di manutenzione o miglioramento. La corte ha trovato uno scostamento di 10 milioni che, dunque, potrebbero essere richiesti alle due società.