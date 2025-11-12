Stadio più impressionante? Pavlovic: "San Siro, assolutamente: tempo del calcio"

Strahinja Pavlovic, centrale serbo del Milan, è divenuto quest'anno uno dei titolarissimi della formazione rossonera con Massimiliano Allegri che gli ha dato fiducia fin dal suo arrivo e lo schiera con continuità dal primo minuto nella linea difensiva a tre con Gabbia e Tomori. L'ex Salisburgo si sta facendo apprezzare per la sua determinazione e le sue sortite offensive, spesso foriere di buoni risultati. A margine della convocazione con la Serbia e per festeggiare le 50 presenze in Nazionale, raggiunte la scorsa sosta, Pavlovic è stato intervistato sui canali ufficiali della sua federazione calcistica. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Qual è lo stadio più impressionante in cui hai giocato? "San Siro. Assolutamente. Giovedì giocherò per la prima volta a Wembley, ma sono quasi certo che non può essere paragonato al San Siro. Lo stadio di Milano è un vero tempio del calcio"

Sull'esultanza dopo il gol contro la Roma: "Sì, ho voluto approfittare di quel momento per festeggiare il gol e ‘annunciare’ che presto diventerò papà.

Un’altra splendida cosa per me e per la mia famiglia. Per ora va tutto benissimo, e spero che resti così. Il termine è previsto per aprile... e se prima di allora riuscissimo anche a qualificarci ai playoff per il Mondiale, sarebbe perfetto!”