Stasera Milan-Juve, l'analisi della Gazzetta: "Solo per numeri uno"

Gigio Donnarumma contro Cristiano Ronaldo è la sfida nella sfida di Milan-Juventus: "Miglior portiere per media-voto del campionato? Gigio, 6,6, davanti a Gollini (6,57, Atalanta) e Silvestri (6,56, Verona) - si legge su La Gazzetta dello Sport -. Miglior attaccante? Cristiano, 6,95, davanti a Belotti (6,85, Torino) e Lukaku (6,69, Inter)". Se si sbircia tra i cannonieri dei cinque migliori campionati d'Europa, si scopre che soltanto Lewandowski ha fatto meglio del portoghese: 1,46 gol a partita per il polacco, 1,27 per l'ex Real Madrid.