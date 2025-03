Stemma monocromatico per la nuova maglia, Pellegatti: "Con tutto il rispetto, noi non siamo Colchoneros"

È matchday, questo pomeriggio a San Siro si gioca Milan-Como, ultima gara di campionato prima della sosta di fine marzo. C’è fermento per la partita visto che lo stadio si prospetta sold out, ma tra i tifosi rossoneri si parla anche delle anticipazioni sulla prima maglia della prossima stagione, che dovrebbe avere uno stemma praticamente monocromatico: tutto rosso con piccolissimi accenni di bianco. Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede rossonera, commenta così la scelta di PUMA con un video sul suo profilo Instragram.

Le dichiarazioni di Pellegatti sullo stemma della nuova maglia del Milan

“È sabato 15 marzo, dovrei parlare solamente della partita Milan-Como di questa sera alle 18:00 a San Siro. Mi auguro che giochi Leao, mi dicono che sia ancora leggermente incerto, non vorrei che ci fosse questa incertezza perché è il giocatore più forte che abbiamo. Ricordo nelle ultime sei partite: tre assist e due gol. Ma voglio parlare brevemente di una cosa che non posso tralasciare. Non posso far finta che non ci sia. Ecco il simbolo monocromatico che dovrebbe esserci sulla nostra maglia il prossimo anno. Simbolo monocromatico. Quindi non questo simbolo (mostra lo stemma classico del Milan, ndr) che ci ha accompagnato per anni, questa la nostra bandiera, il nostro simbolo sulle maglie rossonero e sulle maglie bianche. Questo è il nostro simbolo. Lì invece è monocromatico, rosso e bianco. Care amiche e cari amici, lo posso dire forte: noi non siamo colchoneros. Con tutto il rispetto per l’Atletico Madrid che ha la maglia bianca e rossa. Noi non siamo Colchoneros, noi sulla nostra maglia vogliamo questo simbolo (mostra lo stemma classico del Milan, ndr). E sulle maglie che vediamo, tutte sold out, rosse, rosa, color fucsia, color militare… Quello che volete ma mettete per cortesia il simbolo rossonero, anche se stona magari con qualche altro colore. Noi non siamo colchoneros”.