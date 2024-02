Storie di gol e rivalità: tra Milan e Atalanta è sempre una pioggia di pareggi

vedi letture

Il giorno dopo del pareggio per 1-1 contro l'Atalanta, lascia l'amaro in bocca in casa Milan, poichè arrivato al termine di una gara condotta positivamente, con però purtroppo l'episodio del calcio di rigore in favore dei nerazzurri che va a macchiare una prestazione di intensità, attenzione e con le solite importanti occasioni da rete create.

Un pareggio che non è una novità nelle gare tra rossoneri e nerazzurri. Infatti, come riportato dal sito Opta, il Milan è la squadra contro cui l’Atalanta ha pareggiato più partite in Serie A: ben 45 volte.