Stramaccioni esalta il nuovo Leao: "E' sicuramente diverso negli atteggiamenti e vedo una leadership di gruppo molto più spiccata"

vedi letture

In merito al nuovo Rafael Leao e al mercato estivo del Milan, Andrea Stramaccioni ha spiegato a Tuttosport: "Leao è uno dei cinque rimasti dallo scudetto insieme a Tomori, Maignan, Gabbia e Saelemaekers, è sicuramente diverso negli atteggiamenti e vedo una leadership di gruppo molto più spiccata. Magari differente da tanti altri leader nei modi e nelle forme ma lo vedo molto diverso in positivo.

Come andrà rinforzato il Milan n estate? È un discorso da sviluppare intorno alle idee dell’allenatore. Allegri confermerà questo impianto di gioco tattico con la difesa a 3? O tornerà a un Milan con la difesa a 4 e due ali? Anche perché in base alla direzione tattica cambieranno e non poco le scelte. Perché se è vero che per l’attuale centrocampo l’abito tattico cambia poco, ritengo che difesa ed attacco vadano implementati in maniera mirata con giocatori con caratteristiche su misura per il sistema base che si sceglierà".