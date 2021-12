Il rossonero Yacine Adli, attualmente in prestito in Ligue 1 al Bordeaux, è stato autore di un assist a Hwang Ui-Jo (rete del momentaneo 0-1, ndr) nel match di campionato contro lo Strasburgo. Il centrocampista francese ha presenziato per 70' minuti nella gara che è finita 5-2 per gli avversari del nuovo acquisto del Diavolo.