Strinic sugli avversari del Milan: "Non solo Orsic e Petkovic, la Dinamo ha un organico importante"

MilanNews.it

Ivan Strinic, ex terzino della Serie A con una breve comparsata anche nel Milan, è intervenuto così ai microfoni di Sportske Novosti sulla Dinamo Zagabria, avversaria di questa sera in Champions League dei rossoneri: "Non ci sono giocatori della Dinamo più importanti di altri, ognuno contribuisce nel proprio ruolo. La Dinamo è una squadra importante, ha un organico ampio, per questo vince sempre in HNL. Sono particolarmente forti in attacco dove hanno Oršić, Petković, Ivanušec, Baturina... Sono davvero pericolosi. Tuttavia, hanno qualità in tutte le posizioni con giocatori come Ademi, Mišić... Sono esperti e collaudati e si conoscono bene. Non escluderei nessuno di loro. Ognuno fa il proprio lavoro molto bene e potrà essere importante. Un tempo, dieci anni fa, la Dinamo non era competitiva in Champions League. Nel frattempo però la squadra si è stabilizzata e avere quattro punti in quattro turni dimostra che sta lavorando in modo serio".