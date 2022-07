MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Stroppa, tecnico del Monza ed ex calciatore del Milan, si è così espresso a SkySport su Monza-Milan: "Sarà una partita particolare per tutti, non soltanto per me. Ci sono tanti ricordi che ci legano al nostro passato: sarà bello. Sarà bello sia ospitarli a Monza che andare a giocare a San Siro".