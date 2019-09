Suarez: "Llorente è come Altafini. Entra e cambia le cose"

Luisito Suarez ha parlato dei temi di casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, citando José Altafini, leggenda rossonera: "Il Napoli sta giocando con i piccoletti in attacco, ma quando la partita non si sblocca è importante avere uno come Llorente per cambiare le cose in attacco. Fernando è un giocatore interessante. Mi ricorda un po' quello che faceva Altafini alla Juventus: entrava nell'ultima mezz’ora e provava a fare gol, cambiava le cose.