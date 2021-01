Sugoni: "Mandzukic è un trascinatore come Ibra, vuole vincere sempre"

Presente negli studi di SkySport24, Alessandro Sugoni ha commentato così il possibile ritorno in Italia di Mario Mandzukic: "Ci sono delle categorie di calciatori. Anche Ibrahimovic arrivava da un campionato meno allenante e competitivo. Dal punto di vista caratteriale, Mandzukic è un trascinatore come lo svedese, vuole vincere sempre anche in allenamento. E' uno che dà sempre tutto quando scende in campo".