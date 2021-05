Super gol di Diaz al tramonto del primo tempo: Milan avanti allo Stadium

Milan in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, un super gol di Brahim Diaz, che supera Szczesny con un destro a giro. Una rete meritata per quanto visto in campo. Dopo un buon avvio della Juve, infatti (Chiellini mette i brividi a Donnarumma sugli sviluppi di un calcio d'angolo), i rossoneri guadagnano metri sul campo, creando più volte i presupposti per andare in rete. La gara è equilibrata e aperta: si preannuncia una ripresa altrettanto combattuta.