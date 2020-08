Supercoppa Europea, la UEFA apre ufficialmente all'ipotesi di parziale riapertura al pubblico

La gara valida per la finale della Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia potrebbe davvero essere la prima partita delle competizioni internazionali con una parziale riapertura al pubblico. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, la UEFA, sul proprio sito ufficiale, ha aperto infatti ufficialmente a questa possibilità: "Al momento tutte le partite UEFA si giocano a porte chiuse fino a nuovo avviso. Il 19 agosto, tuttavia, la UEFA ha parlato in videoconferenza con i segretari generali delle sue federazioni affiliate e ha suggerito di utilizzare la Supercoppa UEFA come partita pilota nella quale si potrebbe consentire l'ingresso di un numero ridotto di spettatori.