Suso, i dati non mentono: mai così male da quando è titolare in Serie A

Che la stagione di Suso, sin qui, sia deludente è innegabile ma a chi ancora non ne è pienamente convinto arrivano a supporto i freddi e inopinabili numeri. L'esterno spagnolo, arrivato in Italia a Gennaio del 2015, non è stato titolare nei primi tempi nel belpaese tant'è che i dati analizzati sono quelli a partire dalla sua prima annata da titolare, ovvero la seconda parte della stagione 2015/2016 nel prestito al Genoa. Confrontando le reti e gli assist messi a segno a partire da Gennaio 2016, Suso tra alti e bassi ha sempre avuto un buon score dopo 17 giornate giocate tranne in questa stagione. Se nelle ultime 19 giornate in maglia rossoblù aveva messo a segno 6 reti e 1 assist, nelle prime 17 partite della stagione 2016/2017 in rossonero aveva messo a segno 5 gol e 4 assist.

Continuiamo nell'analisi dei numeri e possiamo vedere come nella stagione 2017/2018 il numero 8 avesse messo a segno 5 gol e tre assist in 17 giornate mentre nella scorsa stagione, nello stesso periodo, i numeri dello spagnolo recitavano 4 gol e otto assist. Dati incredibili se confrontati con le statistiche di quest'anno che recitano per il nativo di Cadice un solo gol e un solo assist, numeri incommentabili che spiegano l'incredibile momento di difficoltà del fantasista spagnolo e che spiegano conseguentemente la terribile stagione del Milan.