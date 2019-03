Suso non segna a San Siro dal 31 ottobre, giorno del recupero in campionato tra Milan e Genoa. Lo spagnolo aveva segnato la rete del momentaneo 1-0 per i rossoneri, in una gara poi conclusasi sul 2-1 per l'undici di Gattuso. Da allora l'ex Liverpool ha segnato una sola rete in campionato, sempre col Genoa a Marassi.