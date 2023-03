MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Uscite le formazioni ufficiali di Svezia-Azerbaigian, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024, e non c'è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che ieri ha accusato un problema fisico in allenamento, non è stato rischiato e non è quindi convocato per la partita di questa sera.