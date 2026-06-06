Svizzera-Australia, le formazioni ufficiali: Jashari parte ancora dalla panchina

Svizzera-Australia, le formazioni ufficiali: Jashari parte ancora dalla panchinaMilanNews.it
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Oggi alle 20:36News
di Manuel Del Vecchio

Ancora una panchina per Ardon Jashari, che parte tra le riserve anche nell'amichevole di questa sera tra Svizzera e Australia. Fischio d'inizio alle ore 21.00, le formazioni ufficiali:

SVIZZERA (3-5-2): Kobel; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Manzambi, Aebischer; Ndoye, Amdouni. A disp.: Keller, Mvogo, Amenda, Comert, Itten, Jaquez, Jashari, Muheim, Okafot, Rieder, Sow, Zakaria. CT. Yakin.

AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Trewin, O’Neill, Okon-Engstler, Behich; Irankunda, Volpato; Yengi. A disp.: Izzo, Ryan, Bos, Burgess, Degenek, Devlin, Geria, Hrustic, Irvine, Italiano, Leckie, Mabil, Metcalfe, Toure, Velupillay. CT. Popovic.