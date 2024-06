Svizzera-Italia 2-0: Azzurri a casa, neanche un minuto per Okafor

La Svizzera manda a casa l'Italia di Spalletti con un netto 2-0, l'avventura ad Euro 2024 degli Azzurri termina agli ottavi di finale: decidono i gol di Freuler e Vargas, uno per tempo. Ancora novanta minuti interamente in panchina per il rossonero Noah Okafor, nuovamente inutilizzato dal ct elvetico Yakin.

Partita nettamente dominata dalla Svizzera, che ha dettato ritmo e intensità dall'inizio alla fine. Donnarumma tiene in piedi l'Italia con un miracolo su Embolo, poi non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Freuler e soprattutto sul gioiello a giro di Vargas in avvio di ripresa. Due gol che spezzano il fiato, evidentemente già corto, di Barella e compagni, che non riescono a reagire in nessun modo. L'Europeo dell'Italia è stato veramente deludente.