Szczesny provoca Rebic in Milan-Juve: "Perdi 2-0, non fare il fenomeno"

Nello scenario deserto di San Siro, martedì sera è andata in scena la grande vittoria del Milan ai danni della Juventus. Il silenzio dalle tribune ha permesso di sentire le voci dei protagonisti in campo che Dazn, l'ente televisivo che ha trasmesso il match, ha riportato in un successivo servizio. Tra i dialoghi in campo tra i giocatori di Milan e Juventus, in particolare, si segnalano le parole del portiere bianconero Sczesny a Rebic dopo che la Juventus era passata in vantaggio per 2-0. Il polacco, dopo una carica nei suoi confronti da parte di Rebic, avrebbe proferito al centravanti croato: "Perdi 2-0, non fare il fenomeno". (Si può sentire al minuto 1:35)

