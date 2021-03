Taibi: "Il ritorno del Milan in Champions sarebbe sicuramente un grande traguardo”

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimo Taibi ha parlato della sfida tra Manchester United e Milan, due squadre in cui ha militato. Queste le sue parole: “Il Manchester usa la qualità oltre che quantità. Bruno Fernandes è molto forte, non bisogna dare spazio perché fa male. Io credo che il Milan debba stare attento a non lasciare spazio ai Red Devils. Lo United non credo che vincerà lo scudetto, riguardo il Milan può succedere di tutto anche se sei punti sono tanti. Ma un loro ritorno in Champions è sicuramente un grande traguardo”