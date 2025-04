Taibi: "Milan quest'anno squadra strana: a volte vince bene, a volte perde male"

Domenica sera, nel giorno della festa di Pasqua, si giocherà Milan-Atalanta, posticipo valevole per il 33° turno del campionato di Serie A Enilive. A parlare e presentare la sfida ci ha pensato un doppio ex come il portiere Massimo Taibi, intervenuto ai microfoni de Il Corriere di Bergamo. In primo luogo l'ex calciatore ha parlato della sua (doppia) parentesi in rossonero: "Milano mi offriva molto, è una grande città, ma io preferivo la dimensione più familiare di Bergamo. Di quel periodo rossonero, comunque, conservo ottimi ricordi, soprattutto legati al presidente Berlusconi, che stimavo profondamente, proprio come Ivan Ruggeri, grande presidente a Bergamo".

Poi Taibi si è concentrato sul big match di domenica sera: "Il Milan quest’anno è una squadra strana, a volte vince bene, a volte perde male. L’Ata- lanta però dovrà stare attenta perché se tutti i giocatori rendono al meglio è tra le squadre più forti, è davvero temibile, ma in questa stagione ha avuto qualche problema. Nessuna delle due vuole un pareggio, non se ne farebbero nulla per i loro obiettivi, si giocherà in attacco per segnare"