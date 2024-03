Talismano Okafor: quando segna il Milan vince sempre

Venerdì contro la Lazio, a regalare la vittoria al Milan è stato un gol nel finale di Noah Okafor, entrato in campo nella ripresa al posto di Adli. Si tratta della rete numero 5 in stagione per l'attaccante svizzero che è un vero e proprio talismano per il Diavolo: quando lui segna, la squadra rossonera vince sempre (Cagliari, Lazio, Monza, Udinese e ancora Lazio).

Arrivato in estate dal Salisburgo a titolo definitivo per 14 milioni di euro, Okafor si sta dimostrando un ottimo rinforzo, nonostante la sua stagione sia stata condizionata da qualche infortunio. Lo svizzero si sta ritagliando spazio soprattutto a partita in corso, ma domenica contro l'Empoli, complice la squalifica di Leao, toccherà a lui giocare titolare sulla fascia sinistra.