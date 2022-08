Tanganga, non solo MIlan: il centrale piace anche alla Roma

MilanNews.it

Le partenze sono la priorità, ma la Roma ha in testa di mettere a segno un altro paio di colpi da qui alla fine del mercato. Uno è Andrea Belotti, l'altro è il difensore perché José Mourinho punterà ancora sulla linea a tre e ha bisogno di un innesto. Il primo nome della lista è Dan-Axel Zagadou, 23 anni, ex Borussia Dortmund su cui c'è anche il West Ham. Poi gli altri profili tenuti in considerazione: Eric Bailly del Manchester United, Natan del Bragantino e Japhet Tanganga del Tottenham: sull'inglese c'è anche il Milan, che però non è ancora riuscito a trovare con gli Spurs un accordo sulla formula dell'eventuale affare.