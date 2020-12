Tanti auguri a Ismael Bennacer!!!

Dopo nemmeno una stagione e mezzo è già diventato, per qualità tecniche e personalità in campo, un faro della mediana rossonera. È una delle principali chiavi del gioco della squadra, dai suoi piedi passano idee e palloni. Bennacer è il prototipo della filosofia del Club, della volontà di acquistare giovani, di talento, in piena maturazione e con tutte le caratteristiche per diventare grandi calciatori. Oggi, 1° dicembre, Ismaël compie e festeggia 23 anni!

Finora, nel 2020/21, il regista algerino ha collezionato quindici presenze e quattro assist; uno dei quali in Milan-Sparta Praga, gara dove ha sfoderato una prestazione davvero impressionante. Nella recente trasferta di Lille in Europa League, poi, ha tagliato il traguardo delle 50 partite totali in maglia milanista. Sempre a disposizione, quasi sempre da titolare. Forza, tecnica e sostanza: una risorsa insostituibile. Tanti auguri Isma!