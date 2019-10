Tanti auguri a Matteo Gabbia!!!

Dall'inizio di questa stagione è parte integrante della rosa della prima squadra e sta crescendo, giorno dopo giorno, al fianco dei difensori più esperti. Dopo la scorsa stagione in prestito alla Lucchese, ha vissuto da protagonista e da capitano il Mondiale U-20, che gli Azzurrini guidati da Paolo Nicolato hanno concluso al quarto posto. Un'esperienza importante, che gli è valsa la conferma nell'organico rossonero, dopo una lunga trafila nelle giovanili. Si è messo in luce durante la International Champions Cup, giocando ottime partite contro Bayern Monaco e Benfica. Non ha ancora avuto a disposizione minuti ufficiali in questo inizio di annata, ma il suo momento arriverà. Matteo Gabbia festeggia oggi 20 anni e tutto il mondo rossonero gli augura un buon compleanno!