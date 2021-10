Tanti auguri a Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile ed ex giocatore rossonero!

Tanti auguri a Maurizio Ganz, allenatore dal 2019 del Milan Femminile oltre che ex giocatore rossonero. Nel corso della sua carriera da allenatore, Ganz ha collezionato 41 panchine con le rossonere, vincendo in 30 occasioni, pareggiando in 5 e perdendo in 6. Da calciatore invece, l'ex attaccante con la maglia del Milan ha giocato 52 partite, segnando in 11 occasioni tra il gennaio 1998 e il dicembre 1999.

Many happy returns to Maurizio Ganz as he turns 53 today! Have a good one, coach! 🥳



Tanti auguri a Maurizio Ganz che oggi compie 53 anni! Buoni festeggiamenti, Mister 🥳 #SempreMilan @BancoBPMSpa pic.twitter.com/S4oPJLxDCi — AC Milan (@acmilan) October 13, 2021