Guardando ai compleanni rossoneri, quest'oggi l'ex centrocampista del Milan Yohan Gourcuff compie 34 anni. Il francese, ritenuta una delle promesse più importanti del calcio francese, non riuscì a concretizzare sul campo le aspettative sul suo conto ma si rese comunque protagonista di 54 presenze e 3 gol in due anni. In rossonero vinse 1 Champions League, 1 Supercoppa europea e 1 Mondiale per club.