Tanti auguri ad Alessandro Florenzi!!!

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"La vittoria che ha un solo nome: il gruppo!". Ha twittato così Florenzi dopo il successo di Napoli, ma un giocatore della sua esperienza sa che la partita più importante è sempre quella che viene. E allora sotto con l'Empoli, anche se prima c'è un compleanno da festeggiare: oggi Alessandro, alla sua prima stagione in rossonero, compie 31 anni. Il suo contributo finora è stato importante, ha sempre risposto presente ed è cresciuto parecchio negli ultimi mesi.

La sua annata era iniziata a rilento per i problemi fisici che l'hanno costretto all'operazione e al seguente lungo stop: dal suo rientro la crescita, di condizione e di rendimento, è stata costante tanto da renderlo una certezza per Pioli e per tutta la squadra. Tanti auguri Alessandro!