Tanti auguri Massimo Ambrosini! L'ex capitano rossonero compie 49 anni

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Tanti auguri a Massimo Ambrosini: l'ex capitano del Milan festeggia oggi 49 anni di età. Gli auguri del club sui propri canali social

Tanti auguri Massimo Ambrosini! Oggi il Milan festeggia uno dei suoi campioni del passato che è stato anche capitano rossonero dal 2010 al 2013. Oggi commentatore televisivo per DAZN e Prime Video, Ambrosini è sempre stato legato al Milan: dopo essere cresciuto nelle giovanili del Cesena e aver esordito tra i professionisti in Romagna, Massimo Ambrosini ha giocato per 17 stagioni in rossonero con una sola parentesi in prestito al Vicenza. Ha poi concluso la carriera alla Fiorentina.

Con il Milan, Ambrosini ha vinto tutto: 4 Scudetti (1995-96, 1998-99, 2003-04, 2010-11), 2 Champions League (2003, 2007), 1 Coppa Italia (2003), 2 Supercoppe Europee (2003, 2007), 2 Supercoppe Italiane (2004, 2011), 1 Mondiale per Club (2007). In totale Ambrosini ha giocato 489 partite e segnato 36 gol con la maglia del Diavolo. Oggi il Milan gli ha dedicato un post su Instagram per fargli gli auguri: "Un uomo che aveva versatilità sotto chiave. Tanti auguri Massimo!"