Tanti gol e qualità nella tournée americana: la classifica marcatori dei rossoneri

Il Milan saluta gli States con una vittoria ai calci di rigore nell'ultimo incontro americano contro il Barcellona, maturata dopo il 2-2 nei tempi regolamentari grazie alle reti di Jovic e Pulisic e alla doppietta di Lewandowski. Arrivano così buone indicazioni per mister Fonseca, che in questa Tournée americana ha potuto toccare con mano dettagli e idee utili per il suo nuovo Milan. Ciò che può far sorridere ambiente e tifosi sono i risultati che arrivano dal campo: il Milan non ha perso nessuna delle tre sfide disputate contro City, Real Madrid e Barcellona, concludendo dunque questa esperienza negli States con 2 vittorie e un pareggio (con vittoria ai calci di rigori).

Questa la classifica marcatori rossonera di questo precampionato dopo le tre amichevoli disputate:

2 Colombo

1 Chukwueze

1 Nasti

1 Florenzi 1 Jovic 1 Pulisic