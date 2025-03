Tardelli ricorda: "Con Pioli le cose non andavano così male..."

vedi letture

Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un'intervista al QS, parlando anche della crisi del Milan: "Credo che stiano pagando errori della società, c'è troppa confusione. Eppure i calciatori sono di qualità. E con Pioli le cose non andavano così male".

Chi sta facendo molto bene è il Bologna, che Tardelli esalta: "Italiano ha capacità e la squadra c’è. Chiaro che debba essere l’Europa, ormai, il traguardo di questo club, che solo sulla carta è provinciale". Stesso discorso per l'Atalanta: "Non la scopriamo certo adesso. E come il Napoli potrà concentrarsi solo sul campionato. È lì e può giocarsi tutto".

Immancabili due battute pure sull'Italia: "Credo che l’Italia si sia rialzata, il ct ha capito i propri errori ed è molto importante. I giovani per guardare al futuro li abbiamo, le nostre nazionali Under lo dimostrano. Dobbiamo solo farli giocare di più. Un centrocampista totale che mi ricorda? Senz'altro Barella".