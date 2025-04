Tare avvisato mezzo salvato: quello del Milan è un dossier pieno di trappole

Il cerchio si sta registrendo sempre di più attorno al nome di Igli Tare. Tramontata la pista Fabio Paratici, quella dell'albanese è la candidatura più solida sulla quale il Milan starebbe ragionando per il ruolo di direttore sportivo. Al momento non c'è stata ancora nessuna fumata bianca, ma l'impressione è che il prossimo colloquio che andrà in scena tra Giorgio Furlani e Igli Tare sarà quello che aprirà le porte al sì definitivo.

Questa mattina Tuttosport ha fatto un po' il punto su quelli che saranno gli importanti e delicati incarichi che spettaeranno al dirigente ex Lazio. In primo luogo ci saranno da risolvere le delicate situazioni contrattuali di alcuni giocatori, Theo Hernandez e Mike Maignan su tutti, oltre a quelle di giocatori il cui futuro al Milan è al momento in bilico, Tammy Abraham e Luka Jovic. Poi ci sarà anche da scegliere il nuovo allenatore, decisione che Tare (o chi per esso) non può assolutamente permettersi di sbagliare, anche perché fa tutta la differenza del mondo chi si siede in panchina, e quest'anno il Milan lo ha capito.