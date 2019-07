Tare: “Milan? Non c’erano le condizioni, onorato dell’interesse di Boban e Maldini”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, intervenuto telefonicamente in occasione del premio Colantuoni-De Rosa a Camaiore (Lucca), racconta la sua scelta di restare alla Lazio, nonostante la corte del Milan: “Non penso che il rifiuto al Milan condizionerà la mia carriera. Non c'erano le condizioni. Sono alla Lazio da 15 anni, rimanere stata una scelta d'amore. Sono stato onorato di aver ricevuto l'interessamento da parte di Boban eMaldini, ci stimavamo in campo da avversari e anche dopo da dirigenti. Hanno accettato il mio no con grande rispetto, sapevano che per me sarebbe stato difficile compiere quel passo”.