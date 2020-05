Tassotti: Difficile spiegare cosa si prova a vincere una Coppa dei Campioni da Capitano, sono emozioni che ti rimangono nella pelle"

Mauro Tassotti, ex terzino rossonero e capitano nella finale vinta dal Milan il 18 maggio del 1994, ha parlato nell'occasione di una videochat organizzata dal Milan insieme a Daniele Massaro, queste le sue dichiarazioni sulle emozioni che si provano a vincere una Coppa dei Campioni da capitano: "E' difficile spiegare quali siano le sensazioni che uno vive in quei momenti. La cosa più bella è poter festeggiare con i propri compagni e i tifosi. Sono emozioni che ti rimangono nella pelle. Il fatto di aver alzato la coppa per primo non mi ha dato quel qualcosa in più. Siamo veramente strafelici di aver vissuto una serata così".