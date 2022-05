Tassotti: "Due o tre acquisti di peso bastano per rinforzare il Milan"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Chi compra un club come il Milan, al di là dei conti doverosamente e magnificamente messi a posto, sa quali sono gli obiettivi. Ci sta fare un simile avviso ai naviganti. Su quanti acquisti mancano per alzare il livello, direi proprio che due o tre di peso bastano, anche perché si parte da una base forte ed è una squadra che può diventare ancora più forte. Il Milan gioca un bel calcio e non mi stupirei di vederlo andare avanti in Champions. Negli ultimi anni ho visto squadre meno forti andare più avanti del Milan"