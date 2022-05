Tassotti: "Un Milan senza Maldini non lo vedo. Paolo è molto diretto"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Vedo tanti giocatori con ampi margini di crescita. Leao, Tonali, Bennacer, Calabria, solo per fare qualche esempio, non hanno finito di crescere. Il Milan rischia di perdere Maldini? Questione molto complicata, difficile rispondere adesso. Per me sarebbe una follia, il lavoro fatto da Paolo è indiscutibile, tutti possono vederlo. Continuare senza di loro sarebbe un errore madornale. La classe l’eleganza che Paolo ha dimostrato in questi due anni non semplici le hanno viste tutti. Anche nell’ambito di episodi difficili da digerire.Un Milan senza Maldini,no, non ce lo vedo, però conoscendo Paolo non mi sorprende ciò che ha detto. E’ sempre stato uno diretto"