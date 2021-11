Tatarusanu stavolta tradisce: l’eroe del derby poco eroico al Franchi

Un errore che pesa. Dopo gli elogi, per Ciprian Tatarusanu è tempo di critiche. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’eroe del derby è stato poco eroico al Franchi. Lo svarione commesso a inizio partita, con la complicità di Gabbia, ha indirizzato il match, lasciando presagire che la serata sarebbe stata difficile. Ma non è il momento per abbattersi: Tatarusanu ha fatto bene fin qui e dovrà archiviare questa partita e ripartire.