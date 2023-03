Taveri sul Milan: "Quarti di Champions unico lampo della stagione. Troppi passi falsi in campionato"

MilanNews.it

Presente negli studi di SportMediaset su Italia Uno, Mino Taveri ha dato i voti alle squadre di vertice della Serie A. Ecco il suo giudizio sul Milan: "Al Milan do 6,5. La qualificazione ai quarti di Champions League dopo 11 anni è stato l'unico lampo. Poi è stato eliminato dal Torino agli ottavi di Coppa Italia, ha perso malamente la Supercoppa contro l'Inter e in campionato ha fatto troppi passi falsi. Il piazzamento Champions è a rischio, arrivare tra le prime quattro non sarà facile".