Tecca: "Il Verona è un ostacolo complicato per questo Milan"

Massimo Tecca, intervenuto durante la trasmissione ‘Il calcio è servito’ in onda su Sky, ha commentato il momento del Milan in vista della partita di domenica sera contro il Verona. Tecca ha detto: “Il Milan anche se non è partito per vincere il campionato deve impegnarsi per raggiungere l’Inter che è prima, anche se non è facilissimo giocare senza 2 punti di riferimento con Ibrahimovic e Calhanoglu. Ne perdi uno e puoi in qualche modo arrangiarti, ne perdi due, è un problema grosso. Verona? Nonostante abbiamo perso giocatori importantissimi, non hanno battuto ciglio. Non danno punti di riferimento in attacco, hanno scoperto Zaccagni e giocano con Faraoni come ala. Sono una squadra molto solida. Il Verona è un ostacolo complicato per questo Milan”.