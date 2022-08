Tegola per Pioli, Rade Krunic rischia un mese di stop

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato nella giornata di ieri il centrocampista jolly del Milan Rade Krunic ha riportato uno stiramento al retto femorale. Brutto colpo per Stefano Pioli che a sempre riposto molta fiducia nel bosniaco, come una settimana fa nella prima di campionato contro l'Udinese. Il numero 33 rossonero rischia un mese di stop in cui salterà diverse partite, a causa del calendario molto fitto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.