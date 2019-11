Gianfranco Teotino, noto giornalista sportivo, è intervenuto a Radio Sportiva in merito alla situazione del Milan: "A parte Donnarumma gli altri giocatori sono al di sotto delle loro possibilità. C'è un problema di ripartenza e molto attiene anche al clima che si respira in società e all'allenatore. Con il passaggio da Giampaolo a Pioli le cose non sono migliorate"