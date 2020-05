Terrazzino: "Rangnick? Allenatore bravissimo, sa tutto sugli avversari. Ma sul piano umano..."

Marco Terrazzino, giocatore della Dinamo Dresda, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com. A 17 anni ha esordito in Bundesliga con l'Hoffenheim allenato da Ralf Rangick: "Come allenatore nulla da dire, bravissimo. È un professore, conosceva gli avversari a memoria, un fissato della tattica e del gioco in contropiede. Mi ha fatto esordire da ragazzino, quindi lo ringrazio, ma sul piano umano… È una persona fredda, un calcolatore. Mi diceva che ero il suo nuovo Robben, all’inizio mi ha dato fiducia, poi cambiò tutto. Una volta, contro il Leverkusen di Toni Kroos, mi fece entrare a inizio ripresa dicendomi che avrei risolto la gara. Perdemmo 3-0, poi in sala stampa disse che si sarebbe aspettato molto di più. Ci rimasi malissimo, così a fine stagione me ne andai via”.

Oggi lo cerca il Milan: “Con lui la squadra può crescere, ma non so come potrà adattarsi alla mentalità italiana”.