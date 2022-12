Terremoto Juventus, spunta una scrittura privata con l'Atalanta per Kulusevski

Fonte: tuttomercatoweb.com

Continuano ad emergere nuovi elementi nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Torino sui conti della Juventus. L'ultimo, come scrive il Corriere dello Sport, è relativo a una scrittura privata (sottoscritta dall'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi) tra bianconeri e Atalanta circa l'acquisto di Dejan Kulusevski, che sarebbe stata "nascosta" e che invece smentirebbe le dichiarazioni di Fabio Paratici, allora dirigente Juve, agli ispettori Consob a riguardo di un impegno soltanto morale assunto dalla società bergamasca per l'affare Kulusevski, pagato 35 milioni più 9 di bonus nel gennaio 2020.

Nella scrittura privata, secondo i magistrati derivante non da impegni morali ma da negozi giuridici non resi pubblici, l'ad Percassi s'impegna - il 30 dicembre 2019 - ad acquistare a titolo definitivo un giocatore della Juventus, suggerito dalla stessa società bianconera, per il valore di 3 milioni di euro. L'Atalanta acquistò nel giugno 2020 Simone Muratore per 7 milioni. La cessione del calciatore ha determinato la rilevazione di una plusvalenza di oltre sei milioni nella relazione finanziaria del 30 giugno 2020. A parlare dell'operazione è la Procura di Torino nella richiesta di custodia cautelare, avanzata a giugno, per quanto riguarda le partnership tra la società bianconera e altre squadre