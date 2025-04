Terza sconfitta di fila per l'Inter: la Roma sbanca San Siro. Decide Soulé

L'Inter perde contro la Roma, lasciando via libera al Napoli, questa sera, di portarsi a più tre sulla strada dello Scudetto. In pochi giorni i meneghini rischiano di avere compromesso due obiettivi su tre, con il Barcellona alle porte. Finisce 1-0 con gol di Soulé, ma la Roma si è fatta preferire per larga parte.

PRIMO TEMPO

Il primo tempo è di marca giallorossa per i primi trentacinque minuti. Perché dopo un gol di Frattesi giustamente annullato per fuorigioco (netto) di Arnautovic, gli uomini di Ranieri non sbagliano praticamente nulla, rimanendo ancorati con forza alla partita. Anzi, il gol di Soulé sembra anche essere un vantaggio troppo povero per quanto visto, poiché prima Cristante e poi ancora l'argentino vanno davvero a un passo dal gol: volée sbagliata da una parte, miracolo di Carlos Augusto in scivolata dall'altra. L'Inter invece sembra patire le scorie dell'impegno infrasettimanale contro il Milan, che ha tolto la possibilità di arrivare al mitico triplete. Sarebbe poco male, se ci fosse una reazione, arrivata in maniera confusionaria negli ultimi dieci minuti. La Roma non esce più, ma di occasioni vere e proprie non ci sono.

SECONDO TEMPO

Nulla cambia nella ripresa, perché se è vero che l'intenzione sarebbe quella di mettere pressione, le uscite in contropiede della Roma potrebbero portare a guai peggiori: Pellegrini viene servito da Svilar e arriva fino al limite dell'area cercando Soulé, ma con Darmian bravo a sporcarne la traiettoria. La prima occasione vera viene prodotta da Dumfries, entrato da pochissimo, che sbuca dietro Angelino e di testa impegna Svilar che, di fatto, se la trova in mano. Invece a metà secondo tempo è Barella, imbeccato da Lautaro, ad avere il pallone del pareggio, scaricando il diagonale fuori dai pali, un errore quasi sorprendente. La gara si apre, Dovbyk viene stoppato da Acerbi, Calhanoglu non va distante dall'incrocio con un destro dal limite. L'Inter ci prova più con la forza dei nervi che non con qualità, Ranieri lavora a un 5-4-1 per portare a casa lo zero a uno, riuscendoci, andando anche a sfiorare il raddoppio nel finale.