Terza sconfitta di fila senza gol per l'Atalanta: la Lazio si rilancia per la Champions

vedi letture

Nel primo dei due big match di questa domenica di campionato, la Lazio vince in casa dell'Atalanta 1-0, grazie alla rete di Isaksen, ancora una volta decisivo per la squadra biancoceleste. La formazione di Marco Baroni si rilancia in chiave Champions League: non vincevano dalla gara di San Siro contro il Milan. Continua invece il periodo nerissimo dell'Atalanta che, dopo la vittoria per 4-0 in casa della Juventus, è incappata nella terza sconfitta di fila: contro Inter, Fiorentina e Lazio. La particolarità? Nemmeno un gol per i nerazzurri. Ora i bergamaschi rischiano di essere risucchiati nella corsa al quarto posto.

Si riporta di seguito il programma della 31esima giornata di Serie A:

04/04/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese 1-0

05/04/2025 Sabato 15.00 Monza-Como 1-3

05/04/2025 Sabato 18.00 Parma-Inter 2-2

05/04/2025 Sabato 20.45 Milan-Fiorentina 2-2

06/04/2025 Domenica 12.30 Lecce-Venezia 1-1

06/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Cagliari 0-0

06/04/2025 Domenica 15.00 Torino-Hellas Verona 1-1

06/04/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio 0-1

06/04/2025 Domenica 20.45 Roma-Juventus (DAZN)

07/04/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Napoli (DAZN)