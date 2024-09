Terzic ha detto no alla Roma anche per 'colpa' di Hummels

Dopo l'esonero di Daniele De Rossi, la Roma ci ha provato anche per Edin Terzic, tecnico tedesco che ha avuto contatti recenti (CLICCA QUI per i dettagli) anche con il Milan in caso di addio a Paulo Fonseca. Secondo quanto riportato da ilromanista.it, però, Terzic non voleva allenare i giallorossi anche per il rapporto teso che ha con Mats Hummels, il quale, dopo la finale di Champions, "aveva - si legge - perfino posto un ultimatum alla proprietà: avrebbe rinnovato il contratto solo in caso di addio di Terzic".

Alla fine, entrambi hanno lasciato Dortmund.